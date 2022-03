Dal 7 aprile tornano i voli Pescara-Milano Linate

Dal 7 aprile tornerà il collegamento Pescara-Milano Linate con due frequenze giornaliere e nel fine settimana. L'accordo tra la Saga, società che gestisce l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, e la compagnia aerea ITA Airways. I voli sono in vendita da oggi, lunedì 21 marzo.

Come detto prima da giovedì 7 aprile il collegamento verrà effettuato alle ore 07:10 per Milano: la sera da Linate alle 21:50 con arrivo alle 23:00. Restano invariati i collegamenti pomeridiani, in partenza da Linate verso Pescara alle 13:55 e dall'Abruzzo verso la Lombardia alle 15:20.

Il sabato viene garantito il collegamento della mattina verso Linate alle 07:10 con rientro a Pescara domenica alle 21:50.