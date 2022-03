Basket: per il Pescara la fase all'orologio inizierÃ  ad Isernia

Inizia lo sprint finale nel campionato di Serie C Gold, con la Pescara Basket che comincerà la fase ad orologio sul terreno di gioco della New Fortitudo Isernia.

La compagine molisana, dopo un avvio difficile, ha condotto una grandissima seconda parte di stagione conquistando otto vittorie nelle ultime dieci giornate, recuperi compresi, che hanno consentito di rimontare fino alla seconda posizione a quota 24 punti, gli stessi di Capitanelli e compagni i quali, però, soccombono nel doppio confronto per una sola lunghezza in virtù della sconfitta per 72-53 del Pala Fraraccio nella gara d'esordio e della vittoria per 77-59 al PalaBeOne, con i biancazzurri che però possono avere enorme rammarico per aver condotto anche con vantaggi che sfiorarono le 30 lunghezze.

Dodici vittorie e sei sconfitte, ottenute alla media di 75,4 punti realizzati e 69,7 subiti, per la squadra guidata da coach Forgione, che fa principalmente affidamento a tre ottime punte di diamante come la guardia Daniele Monacelli, miglior realizzatore molisano con 19,6 punti a partita, l'ala bulgara Stanislav Tsonkov ed il pivot lituano Rytis Sasnauskas, che contribuiscono rispettivamente con 18,0 e 12,6 punti. Completano il quintetto il playmaker Francesco Compagnoni (8,3) e l'esterno Francesco Cinalli (8,2), mentre dalla panchina escono gli esterni Samuel Cicchetti (1,3), Robert Nigel Fonisto (2,6) e Antonio Visciglio (1,8), l'ala Gabriel Cicchetti (1,8) ed il lungo Dorde Marcetic (2,5), con i giovani Antonio Fraccalvieri, Nicolò Doglio, Domenico Russo e Giuseppe Paravati a completare l'organico.

Palla a due, al Pala Fraraccio di Via Giovanni XXIII snc ad Isernia, domenica 27 Marzo alle ore 18.00. Arbitreranno i signori Servillo Federica di Termoli (CB) e Di Bernardo Cristian Pio di Campobasso.