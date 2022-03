I migliori corsi professionali per trovare lavoro nel 2022

Trovare lavoro nel 2022 appare a molti un’impresa, ma nella realtà dei fatti le opportunità al giorno d’oggi non mancano, nemmeno in Italia. Il segreto sta tutto nel cambiare prospettiva, perché se in passato era normale cercare un impiego come dipendente, oggi conviene di gran lungamettersi in proprio e lavorare come libero professionista. D’altronde, non si tratta più di un’opzione rischiosa o poco vantaggiosa: si può richiedere una consulenza fiscale anche online e aprire Partita IVA approfittando del regime forfettario che prevede tasse decisamente meno elevate. Quali sono però i corsi professionali che vale la pena frequentare per avere maggiori possibilità di trovare lavoro nel 2022? Scopriamoli insieme.

#1 Corso per make upartist

Il make upartist è una figura professionale molto richiesta al giorno d’oggi, dunque coloro che hanno una predisposizione per questo settore dovrebbero prendere seriamente in considerazione la possibilità di specializzarsi in tale mestiere. Naturalmente, seguire un corso è d’obbligo perché per avere successo come professionisti autonomi è fondamentale dimostrare di essere in possesso di alcune competenze specifiche. Una volta formati però, trovare lavoro come make upartist non è assolutamente difficile. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda la gestione della Partita IVA, perché oggi esistono servizi di consulenza online come Fiscozen che sono affidabili ed economici e che offrono pacchetti completi. Non occorre dunque pagare un commercialista tradizionale: si può scegliere questa opzione che è di gran lunga più conveniente.

#2 Corso per programmatore informatico

Un’altra figura professionale molto richiesta al giorno d’oggi è quella del programmatore informatico, quindi chi è portato per quest’ambito dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di iscriversi ad un corso specifico. Si tratta di un lavoro piuttosto complesso, che però può dare delle grandissime soddisfazioni anche in termini di guadagno. Anche in tal caso, chi decide di fare il programmatore informatico freelance può affidarsi ad un servizio di consulenza fiscale online come Fiscozen e risparmiare sul costo del commercialista.

#3 Corso di web marketing e SEO

Un corso che vale la pena seguire se si vuole trovare lavoro facilmente nel 2022 è anche quello di web marketing e SEO. Queste sono infatti attività che stanno diventando sempre più importanti negli ultimi anni e praticamente tutte le aziende sono oggi alla ricerca di esperti in tale ambito. Per diventare dei freelance quotati e di successo, è naturalmente necessario seguire un corso specifico perché sono diverse le competenze che bisogna apprendere. In alcuni casi è possibile trovare lavoro anche come dipendenti, ma conviene nella stragrande maggioranza dei casi mettersi in proprio perché si ottengono delle gratificazioni maggiori, anche in termini di guadagno. Anche nel caso dei web marketer e degli esperti SEO, un servizio di consulenza fiscale online può rivelarsi perfetto per risparmiare sul commercialista. Parliamo di figure professionali che sono molto ricercate al giorno d’oggi ma che saranno sempre più richieste anche nei prossimi anni. Vale dunque la pena prendere in considerazione questa opzione, perché potrebbe rivelarsi vincente per avere successo in campo professionale ed ottenere delle grandi soddisfazioni.