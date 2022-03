La Magister Calcio Femminile alla partita del Nora Calcio Femminile C5

Un pomeriggio al palazzetto per lo staff e le bambine del Magister Scuola Calcio Femminile invitate dal team del Nora Calcio Femminile C5 a vedere la partita di futsal Serie C contro il Centro Storico Montesilvano C5 (per la cronaca, vittoria del Nora per 4-3).

Un invito fatto al seguito del gemellaggio siglato tra le due società, all’insegna del rispetto dei valori che lo sport incarna e del calcio femminile. Ricordiamo che Magister Scuola Calcio è anche entrata a far parte del progetto “Generazione S” dell’U.S. Sassuolo.

Al Palazzetto dello Sport di Cepagatti dunque le bambine del Magister hanno potuto assistere alla gara sostenendo le ragazze del Nora con tutto il loro entusiasmo e gioia di vivere quelle emozioni.

Presenti, le famiglie delle bambine e alcuni membri dello staff del Magister Scuola Calcio Femminile tra cui il Responsabile Michele Galanti.

“E’ stata un’occasione importante per le nostre bambine – afferma Galanti – per l’esperienza che hanno fatto entrando in campo e facendo l’appello con l’arbitro negli spogliatoi. Per non parlare del tifo sugli spalti durante la gara; insomma, iniziano ad avere dei punti di riferimento e vedono come possono diventare in un prossimo futuro. Una partita importante anche perché la scorsa, è stata la settimana dedicata alla lotta al razzismo e le bambine hanno ricevuto in dono dal Nora Calcio una maglietta simbolica con una frase di Nelson Mandela. E’ stato un pomeriggio educativo per tutti – conclude Michele Galanti - per questo la Magister Scuola Calcio Femminile ringrazia la società Nora Calcio Femminile per l’invito e la meravigliosa accoglienza”.

Per informazioni sulle iscrizioni gratuite alla scuola calcio: Michele Galanti al 345 3396017.