Torna la campagna delle Uova di Pasqua dell'Ail da domani a domenica 3 aprile. I volontari della sezione di Pescara dell'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma saranno nelle piazze e nei centri commerciali per accogliere coloro che sosterranno l'iniziativa acquistando un uovo di cioccolato (fondente o al latte) con una donazione minima di 12 euro.

"Le Uova di Pasqua, quest'anno, sono ancora più belle e buone – spiega il presidente della sezione Domenico Cappuccilli – Gli incarti sono nuovi e hanno colori accesi e festosi. Mi auguro che piaceranno a piccoli e grandi e che i pescaresi si dimostrino generosi e solidali come è sempre accaduto. Basta un piccolo contributo per aiutare la ricerca scientifica a raggiungere risultati che consentono di sperimentare nuove terapie nella cura delle malattie ematologiche. Sono progressi che migliorano la qualità della vita dei pazienti e diffondono tanta speranza. Il contributo di chi vorrà sostenerci servirà anche per Casa Ail, la struttura di accoglienza in cui ospitiamo gratuitamente i pazienti e i familiari che provengono da fuori regione". A Pescara, i volontari dell'Ail saranno presenti in piazza Salotto, piazza Sacro Cuore , ), al Carrefour di via Misticoni, davanti alla Basilica della Madonna dei Sette Dolori (solo il 3 aprile) e al Centro Commerciale "Il Delfino" (solo il 3 aprile).

Quest'anno sarà possibile acquistare le Uova di Pasqua dell'Ail anche in alcuni esercizi commerciali che fanno parte della rete "Punti SolidAil", creata grazie all'adesione di Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti alla campagna di solidarietà.

Tutte le info su: https://www.facebook.com/ailpescara/