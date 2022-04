Rosc trasporto scolastico: proroga per la Soc. Cooperativa Castelfino di Castiglione Messer Raimondo

Con l'emergenza sanitaria in cui ci troviamo, molti sono stati i servizi di trasporto scolastico che a Settembre hanno avuto il rinnovo fino a Dicembre, alcuni nuovamente rinnovati fino a Marzo in attesa di gara, alle ditte che già li avevano in incarico negli anni precedenti, ignorando totalmente l'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che prevede che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Tra i vari comuni, tocca oggi al Comune di Rosciano che in attesa di gara, prolunga, con Prot.n.0004339 del 31-03-2022 part.7, fino a GIUGNO 2022, il Servizio Trasporto Scolastico alla Soc. Cooperativa Castelfino di Castiglione Messer Raimondo, garantendo così continuità agli utenti e agli operatori (autisti e assistenti) in quest'anno scolastico già abbastanza turbolento, causa il continuo stato di allerta. Facciamo quindi un nodo al fazzoletto e aspettiamo per l'estate una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio che poi ripartirà da Settembre.