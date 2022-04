Stadio "Mastrangelo" e antistadio, firmato il contratto di gestione tra il Comune di Montesilvano e la Pescara Calcio

Alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell'assessore allo sport Alessandro Pompei e del presidente del Pescara Calcio Daniele Sebastiani, stamattina è stato firmato il contratto di gestione dello stadio "Mastrangelo" e dell'antistadio di via Senna da parte del "Delfino", che è la società aggiudicataria.

Erano presenti anche l'ufficio sportivo del Comune di Montesilvano, nella persona di Pierluigi Costanzo e il dirigente del settore amministrativo, Alfonso Melchiorre. La Pescara Calcio potrà entrare in possesso del bene entro 60 giorni, ma già nei prossimi giorni la società biancazzurra inizierà i lavori di ricostruzione del manto erboso del campo. Nel progetto presentato, sono previsti anche l'adeguamento alle norme antincendio della struttura, l'aggiornamento sismico della tribuna, la realizzazione degli spogliatoi dell'antistadio e la manutenzione degli spogliatoi già esistenti. Il contratto è della durata di 14 anni.

Le dichiarazioni del sindaco Ottavio De Martinis: "Esprimo grande soddisfazione per la chiusura di questa vicenda. Poter contare su una gestione attenta e una manutenzione accurata, porterà a una riqualificazione importante della struttura e di conseguenza la possibilità di ospitare la società sportiva più grande che abbiamo in regione. Credo che questa operazione potrà avere un buon impatto anche dal punto di vista turistico-sportivo".

L'assessore allo sport Alessandro Pompei: "Ci tengo a sottolineare che questa operazione è volta esclusivamente alla valorizzazione e alla riqualificazione di una struttura ormai abbandonata da un decennio. Tutte le associazioni di Montesilvano sono state tutelate e nessuno spazio verrà sottratto alla disponibilità delle stesse, concordando con loro tutto il processo che ci ha portato a pubblicare il bando e a sottoscriverlo, ora, con l'aggiudicatario. Una struttura sportiva funzionante non potrà che essere un volano per lo sport, ma anche per il turismo e per l'economia di Montesilvano".