Montesilvano: esercitazione congiunta tra Comune ed Esercito per simulare una grave carenza idrica

Il prossimo 13 aprile si terrà a Montesilvano un'esercitazione congiunta tra Comune ed Esercito, operativamente rappresentato dal 9^ Reggimento Alpini, nello specifico gli uomini del Battaglione Vicenza. L'esercitazione simulerà operazioni di assistenza alla popolazione in caso di emergenza idrica causata da carenza d'acqua potabile.



A seguito delle emergenze della scorsa estate, quando a più riprese Montesilvano ha sofferto per la carenza d'acqua, e considerando le scarse precipitazioni dell'inverno appena trascorso, si è deciso di prevenire eventuali carenze idriche che potrebbero verificarsi nella prossima stagione calda. Per questa ragione durante la giornata di mercoledì 13 aprile la città sarà interessata da una grande attività addestrativa congiunta che oltre a Comune ed Esercito impegnerà anche l'ACA, la Protezione Civile Regionale, i Carabinieri Forestali e i carabinieri della locale stazione.



Questa mattina si è tenuta in Comune la riunione operativa che ha definito tutti i dettagli. L'obiettivo del 13 aprile è quello di testare su Montesilvano il modello di intervento e l'adeguatezza delle risorse previste dai protocolli dell'Esercito, in uno scenario di carenza idrica urbana come quello che si è presentato l'anno scorso.



Hanno preso parte all'incontro il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore alla protezione civile Lino Ruggero, il rappresentante del 9^ Reggimento Alpini, il Magg. Marrese Pasquale, il comandante della stazione dei carabinieri di Montesilvano maresciallo Camillo Renzetti, il colonnello Saverio Madeo dei Carabinieri Forestali, i rappresentanti dell'ACA, della protezione civile e dell'Associazione Nazionale Alpini.



Le dichiarazioni: