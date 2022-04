Sparatoria in Piazza Salotto a Pescara, ampliare organici delle forze dell'ordine

La sparatoria all'interno di un locale in piazza Salotto è solo l’ennesimo episodio di violenza a Pescara.

La nostra città sembra ormai divenuta il nuovo crocevia delle associazioni criminali. Occorrono provvedimenti governativi che amplino gli organici delle forze dell'ordine ridotte ai minimi termini e con un'età media superiore ai 50 anni.

A livello di amministrazione comunale è necessario costituire dei presidi fissi nelle zone nevralgiche della città sperando che la presenza di persone in divisa fungano da deterrente per i delinquenti. Confidiamo che il criminale che oggi è stato protagonista della sparatoria in centro venga presto assicurato alla giustizia e ci sia applicazione di una pena certa. Siamo stufi di vedere criminali a piede libero o ai domiciliari dopo pochi giorni dall' arresto.