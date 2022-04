Il Sindaco Masci visita Yelfrei: "Un ragazzo solare e aperto. Le sue condizioni sono notevolmente migliorate"

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci è stato all'Ospedale Santo Spirito di Pescara per salutare Yelfrei, il cameriere aggredito domenica scorsa mentre stava lavorando in un locale di Piazza Salotto.

Masci ha portato il proprio saluto e quelli della città al ragazzo. Le sue condizioni, come riportato dal bollettino medico, stanno migliorando ed è stato trasferito dal reparto di Rianimazione a quella della Neurologia.

Queste le parole di Masci su Facebook: “Adesso ho fatto visita a Yelfrey in ospedale, ho incontrato un ragazzo solare e aperto, sorridente e gioviale, gli ho portato i miei saluti e quelli della città, mi sono commosso, l'ho trovato molto motivato e positivo, con uno spirito indomito da combattente. Rispetto a domenica scorsa le sue condizioni di salute sono notevolmente migliorate, i medici sono ottimisti sul decorso sanitario, sempre con le dovute cautele, tenuto conto che Yelfrey ha subito l'estrazione dal suo corpo di 3 pallottole.

Sua mamma mi ha chiesto di continuare a pregare per lui, per la sua completa guarigione, le ho detto che tutta Pescara pregherà per lui, come è avvenuto ogni giorno dalla domenica delle Palme. Auguri Yelfrey, sei tutti noi!”