Pasqua, gli auguri del Sindaco Masci: "Queste festivitÃ  si portano dentroÂ la preoccupazione di tutte le persone di buona volontÃ "

Il Sindaco Masci attraverso un video pubblicato su Facebook ha voluto dare i propri auguri di Pasqua a tutti i cittadini di Pescara, la prima festa dopo le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 e la guerra in Ucraina.

Queste le parole del Primo Cittadino: "Abbiamo aspettato l'arrivo della Pasqua 2022 con la speranza di sciogliere le corde delle campane e ritrovare il fascino della normalità dopo 2 anni di provazioni a causa della pandemia e invece da est sono arrivati venti di guerra a farci precipitare nuovamente nell'angoscia in tempi difficili.

L'annuncio della rinascita cristiana-dice Masci-non è purtroppo quello universale della pace. Queste festività si portano dentro la preoccupazione di tutte le persone di buona volontà, di poter spezzare le catene dell'odio dopo essersi liberati a fatica da quelle del Covid-19 che ha pesantemente condizionato ogni aspetto della nostra vita, costringendoci a ripensare anche alle nostre fragilità ma è tipico della natura umana cercare nelle cose e negli avvenimenti quello che ci spinge verso il bene e verso la speranza. È questo quello che ci rende idealisti, ci dà la forza progettare il futuro e di immaginarlo sempre migliore del presente.

Per questi motivi desidero che i miei auguri per una Pasqua serena abbiano davvero un significato particolare, non legato solamente alle ricorrenze del calendario, alla nostra Fede, ai riti che la accompagnano e che ne scandiscano tutti i passaggi. Desidero che sia davvero l'auspicio di un passaggio costruttivo della nostra esistenza, con il recupero ed il consolidamento dei nostri affetti più cari e la condivisione di momenti felici con le persone che ci vogliono bene e alle quali vogliamo bene. È questo il senso vero della Pasqua, al di là delle tradizioni che aggiungono colori e atmosfere, così com'è nel suono delle campane che annunciano la resurrezione del Salvatore e che dispongono il nostro animo alla letizia e al bene. Auguri a voi tutti di cuore."