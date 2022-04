Movida, Masci: "Le Forze dell'Ordine ci sono. Vietata la vendita di alcol ai minori"

Non sono mancate le polemiche sulla movida pescarese, dopo l'aggressione di sabato scorso nel pieno centro cittadino di Pescara.

Il Sindaco Carlo Masci, intervistato a TV6, ha chiarito alcuni punti sulla movida, a cominciare prima dalla presenza delle Forze dell'Ordine, contestata dai residenti per la mancanza di questo organo per le vie del centro, poi sul divieto della vendita dell'alcol ai minori: "Nel periodo emergenziale del Covid misi in atto dei provvedimenti molto contestati dagli esercenti ma sembra che in qualche modo contennero la difficile situazione. Noi non abbiamo mai dimenticato che cosa è successo nei primi anni 2000 nel centro storico: si sono create delle situazioni tali per cui il centro storico è finito proprio perché la gente non ci andava più volentieri ma perché si crearono situazioni di crisi, c'erano presenze ingombranti e fastidiose, pericolose e la mia paura è che si verifichi nel centro della città.

Le Forze dell'Ordine c'erano e sono intervenute, quindi non si dica che a Pescara non ci sono le Forze dell'Ordine. Certo quando ci sono 20mila-30mila persone in uno spazio ridotto tutte le situazioni esplodono. Non è possibile che ci sia gente che venda alcol ai minorenni, perché purtroppo è successo e queste persone avvelenano la generazione. Noi non possiamo permetterlo così come ci sono persone con un locale di 20 metri che all'interno non può ospitare nessuno e pretende spazi all'esterno.

Ci sono cose che andranno risolte e noi capiremo se sarà possibile aggravare delle sanzioni per colpire chi sbaglia ma chi pensa di approfittare di Pescara e di danneggiarla può cominciare ad andare via. Per la Movida di Pescara voglio ragionare e sono contento se le associazioni, che lo fanno costantemente, voglio ragionare con me per trovare delle soluzioni e ovviamente andando a trovarle e non alimentando quelle negative."