Consegnati gli "Orti d'oro" dell'associazione Allegrino a cinquanta over 65 e due nuclei familiari

Over 65 e famiglie potranno coltivare gli "Orti d'oro" dell'Associazione "Domenico Allegrino" Odv. La consueta cerimonia di consegna si è svolta in due diverse zone della città, in via Fosso Cavone e via Lagonegro, dove si trovano i piccoli appezzamenti di terreno assegnati gratuitamente per un anno ad aspiranti ortolani. Nella prima zona sono stati consegnati a 39 over 65, mentre nella seconda l'assegnazione ha riguardato 11 persone della terza età e due famiglie.

"Due campi di via Lagonegro sono stati assegnati a nuclei familiari con figli e in cui i papà e una mamma sono giovani agrotecnici – ha affermato Antonella Allegrino, fondatrice dell'associazione - Le competenze saranno utili per gli anziani che, dal canto loro, potranno dispensare ai primi saggi consigli. È uno scambio di conoscenze tra due generazioni che amplia il nostro progetto, ideato solo per gli over 65.

Lo scorso anno abbiamo aperto alle famiglie, che hanno coltivato cinque orti in via Fontanelle. Quest'anno abbiamo pensato di unire le due generazioni e di fare ancora di più comunità. La possibilità di coltivare un campo offre anche alle persone la possibilità di trascorrere tempo libero e di socializzare all'aperto. È un aspetto molto importante visto il perdurare della pandemia che impone ancora di mantenere alta la guardia contro il Covid".

Durante la cerimonia di assegnazione, ad ogni ortolano è stata regalata una bustina di semi da piantare alla graditissima presenza di Assunta Di Bucchianico, vedova di Domenico Allegrino, la cui figura dedita alla solidarietà ha ispirato e continua ad ispirare le attività dell'associazione. L'iniziativa degli "Orti d'oro" si distingue per la risposta concreta che dà al bisogno di sostegno, anche economico, che proviene dalla fascia della popolazione pescarese appartenente alla terza e quarta età. I campi, ognuno con il nome di un valore, vengono attribuiti ad over 65 che hanno tempo ed esperienza per mettersi alla prova, coltivando un orto anche senza averlo mai fatto prima, per poi godere dei frutti del proprio impegno.

L'ELENCO COMPLETO DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ORTI.

Via Lagonegro: Nicola Procida, Mariella Gentile, Gioacchino Iaculli, Domenico Bianchi, Leandro Sabatini, Giacomo Barone, Mario Petrongolo, Cheta Palmucci, Mario Gennari, Bruno Catena, Valter Surricchio. Capofamiglia: Giovanni Rosato e Narcis Escatllar Ballesta

Via Fosso Cavone: Gino Armentano, Giovanni Rosito, Sergio Di Luzio, Antonio Di Renzo, Dino Cianfaglione, Guido Lops, Carlo Baldassarre, Franco Porrello, Paolo Pacchione, Maria Mirella Sacco, Mario Giannini, Nicolino Di Giacomo, Sabatino Di Cesare, Giuseppe Spagnuolo, Giuseppe Curia, Mario Rocco Giuseppe Fanelli, Giovanni Carozza, Angelo Perugini, Ettore Donzelli, Vittorio Folchi, Lucio Donato Sablone, Mario Di Giacomo, Mario D'Ettorre, Luigi Spiritoso, Francesco Ciancetta, Tullio Pirocco, Antonio Capozucco, Carmine Giuliani, Pasquale Cicconetti, Rosa Bruni, Gabriele Di Giacomo, Nowisca Trinchini, Valentino Passarelli, Rossano Clerico, Ennio Cipollone, Marcello Sagazio, Fausto Coppa, Antonio Costanzo e Luigi Sagazio

LA STORIA DEGLI ORTI D'ORO

L'INIZIATIVA - Gli Orti sono nati nel 2006 nel cuore di Fontanelle, una delle zone sensibili di Pescara (via Fosso Cavone, tra Tiburtina e Fontanelle), su un terreno privato di 5.000 metri quadri dato in concessione gratuitamente per un anno a chi ne fa richiesta.

Al campo di via Fosso Cavone da qualche anno si è aggiunto quello di via Lagonegro, che si estende per 1.500 mq. nel quartiere di San Donato. Ogni orto è di 75 mq, fornito di impianto di irrigazione e indicato con il nome di un valore: fratellanza, amicizia, gioia, pace ecc. Altre informazioni sono disponibili sul sito web www.domenicoallegrino.it

ALCUNI DATI

Numero orti: 51

Dimensione di ciascun orto: mq. 75

Durata assegnazione: un anno (rinnovabile)

Età degli ortolani over 65: da 60 anni a 85. Età media: 70 anni