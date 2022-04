Oggi pomeriggio alle 18 inaugura la Biblioteca Popolare "Adelchi de Collibus"

Sarà inaugurata oggi la biblioteca popolare intitolata ad Adelchi De Collibus, ex assessore alla cultura e dirigente della Cgil, scomparso lo scorso ottobre.

Il Circolo Pd Portanuova Giuseppe Di Vittorio, all’interno del progetto di “Circoli Utili”, inaugura la biblioteca al servizio della collettività.

Alle ore 18.00 si terrà la Festa di Inaugurazione presso il Circolo Pd “Di Vittorio” di Pescara in via Vespucci 35, sarà presentata la Biblioteca e seguirà un aperitivo di autofinanziamento per il Circolo.