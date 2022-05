Covid: da oggi addio a Green Pass e mascherina obbligatoria

Da oggi, domenica primo maggio e Festa dei Lavoratori, cade l’obbligo della mascherina sia all’aperto che al chiuso (che sarà comunque utilizzato in alcuni contesti sino al 15 giugno) ma soprattutto non servirà più il Green Pass. L’obbligo della mascherina FPP2 dovrà essere utilizzato per:

aerei adibiti al trasporto commerciale o di persone;

navi e traghetti per adibiti a servizi di trasporto interregionali;

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Ma non solo, la mascherina FFP2 sarà obbligatoria anche sui posti di lavoro, utenti e visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture ospitalità e di lungodegenza, poi RSA, hospice, strutture riabilitative, residenziali per anziani anche non autosufficienti.

GREEN PASS: con oggi si chiude definitivamente l’uso del Certificato Verde che attesta la vaccinazione da Covid-19. Ma attenzione il Green Pass verrà comunque richiesto per accedere solo nelle RSA sino al 31 dicembre 2022.

VACCINO: fino al 15 giugno resta l’obbligo della vaccinazione per gli over-50, forze dell'ordine e comparto scuola. Se i lavoratori di queste categorie non saranno vaccinate rischieranno una sanzione sino ai 100 euro. Anche per i visitatori delle RSA ed operatori sanitari sarà richiesto il vaccino fino al 31 dicembre 2022.

SCUOLA: l’obbligo della mascherina resta sino al termine dell’anno scolastico, sia quella FFP2 che chirurgica. Gli studenti esonerati da questo obbligo sono i bambini sino ai sei anni d’età, soggetti con patologie o disabilità incompatibili per l’uso delle mascherine e per lo svolgimento di attività sportive.

VIAGGI: Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per i viaggi esteri. Da oggi decade il Passenger Locator, ovvero il modulo per la localizzazione del passeggero (chiamato anche Passenger Locator Card) che contiene tutte quelle informazioni utili all’Autorità Sanitaria nazionale per poter contattare tempestivamente il viaggiatore in caso di esposizione a malattia infettiva durante il viaggio.