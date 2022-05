Il "Ferro di Cavallo" verso l'abbattimento, Masci: "Vinceremo questa sfida impossibile"

Manca sempre meno all'abbattimento del Ferro di Cavallo, gli appartamenti utilizzati abusivamente all'interno del quartiere Rancitelli.

A renderlo noto è il Sindaco Carlo Masci sulla propria pagina Facebook: "Si avvicina la data in cui abbatteremo il Ferro di Cavallo. Oramai anche i più scettici hanno capito che noi vinceremo questa sfida impossibile. Nessuno aveva mai neanche immaginato di poter radere al suolo il famigerato Ferro di Cavallo, conosciuto in tutta Italia come un luogo infernale, cento appartamenti, nel degrado più assoluto, ostaggio della criminalità. In due anni, mentre c'era chi abbaiava alla luna, noi abbiamo spostato in altri alloggi coloro che ne avevano titolo e sfrattato gli abusivi, entro fine maggio il fabbricato sarà totalmente liberato, in modo da poterlo mandare a terra. Quel giorno dimostreremo che nulla è impossibile per un'amministrazione che ha obiettivi chiari e determinazione per raggiungerli.

Ora, quelli che in questi anni hanno solo strillato, quelli che ci hanno deriso quando dicevamo che avremmo abbattuto il Ferro di Cavallo, colti in contropiede dalla nostra operatività, hanno cambiato obiettivo, adesso protestano perché dicono che a loro non piacciono i due immobili, di altezza e cubatura minime, pieni di verde e con ampi balconi, e la piazza che l'Ater andrà a realizzare in quell'area. Qua mi viene in mente la favola della "Volpe e l'Uva", non c'è niente da fare, quando non c'arrivi a prenderla è più facile dire che è acerba. Iniziamo il conto alla rovescia."