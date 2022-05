Il pollo "russo"

Oggi pollo, così ha ordinato mia moglie e sono andato dal ns. macellaio,

“1 kg di petto di pollo , grazie” , poi guardo il prezzo 12,80€, possibile? 15 giorni fa stava 7,80 €/kg c'è un aumento del 64%, chiedo al macellaio se fosse di provenienza Russa mi risponde :

No! E’ Teramano, allevato a Castilenti macellato da un'azienda locale di Giulianova.

No, così non va bene, gli aumenti sono sconsiderati ed all’ordine del giorno e quando il Governo dice che l’inflazione sarà contenuta nel 2022 al di sotto del 5% sbaglia ( per usare un termine gentile), è possibile che il valore base paniere corrente possa dare questo risultato medio, ma la realtà della maggioranza delle famiglie che vive di reddito fisso stipendio o pensione che sia e che quando aumentano in maniera sconsiderata i costi di alimentari, energia e mobilita’ non ci sono più risorse per altri consumi per cui avere un paniere inflattivo che contiene cultura sport e quant'altro significa distaccarsi dalla realtà corrente, la politica deve prendere atto dell’intollerabile ascesa dei prezzi ed attivare un monitoraggio serio dell’andamento dei prezzi sviluppando azioni contro comportamenti dannosi , possono anche continuare a lasciar correre, concentrarsi sulle spese militari, qualche scostamento di bilancio ma…. .

riflessioni di De Angelis Costanzo