Pescara: inaugurata la quinta edizione di Ecomob Expo City

Taglio del nastro questa mattina per la quinta edizione di Ecomob, il primo grande evento del centro sud dedicato alla cultura ecosostenibile, ideato, organizzato e promosso da Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città, vista mare, fra l'area di piazza della Rinascita e la spiaggia libera antistante la fontana monumento Nave di Cascella. In pieno centro dunque, fra le numerose attività dedicate allo shopping e al food.



Dopo l'inaugurazione, il momento dei talk, dedicato al tema l'Abruzzo verso una mobilità sostenibile. Quarantacinque gli espositori che hanno scelto Ecomob per la promozione delle loro offerte e prodotti, dalle bici muscolari alle elettriche, incluse le cargo bike, monopattini, nonché auto elettriche ed e-scooter. Tutti i mezzi possono essere testati nell'area dedicata: per le bici, si aggiunge la ciclabile del lungomare di Pescara.



E domani, sabato sette maggio, si prosegue con l'esposizione e gli incontri. In programma, alle 11, nello stand del Comune di Pescara a piazza Salotto, l'incontro Ecosistema urbano e Pnrr. Partecipano gli assessori Luigi Albore Mascia (Pescara), Carla Mannetti (L'Aquila) e Maurizio Verna (Teramo). Con Silvia Tauro, responsabile Legambiente Abruzzo. Nel programma della mattinata anche un focus con le aziende del settore, relativo alla mobilità e all'efficientamento energetico.



Ecomob 2022 ha il supporto e il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio di: ministero per la Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balnearia servizi.



Partner tecnici sono Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico, Federazione ciclistica italiana con il relativo Comitato regionale Abruzzo. Partner: Plenitude + Be Charge. Gold sponsor: Helbiz, Mario De Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine edili e stradali. Medi partner: Bicilive, Velò. Affiliato Endas.