Gladius Pescara, il campo Donati fulcro della giornata formativa Abruzzo-Marche

Un nuovo momento di incontro e confronto su tecniche e modalità di allenamento; è stato questo il fulcro della giornata formativa della Milan Academy svoltasi lo scorso 3 maggio al campo Donati di Pescara della Gladius Pescara Centro Tecnico AC Milan.

Una giornata alla presenza di Fabio Vannoni, supervisore Milan Academy e di Vittorio Cammarosano, responsabile Scouting AC Milan.

Confronto e condivisione di idee che hanno visto coinvolte scuole calcio di Abruzzo e Marche: Elite Sangiorgese calcio 1922; AC Nuova Folgore; Union Fossacesia Calcio; ASDF Usav Pisaurum.

Non è la prima volta che la Gladius Pescara, in qualità di Centro Tecnico, ospita i rappresentanti del Milan e dell’Academy nel campo Donati; è stata proprio l’ASD pescarese infatti a ospitare nel novembre 2021 il primo evento formativo in presenza dopo il lockdown.