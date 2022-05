Per il secondo anno consecutivo Pescara è Bandiera Blu

Per il secondo anno consecutivo la città di Pescara si conferma nuovamente Bandiera Blu.

Questa mattina, presso il Comune di Pescara, è arrivata la notizia durante i lavori della Conferenza di proclamazione nel corso della quale il presidente della Fee Italia, professor Claudio Mazza ha ufficializzato i nomi delle città italiane premiate con l’importante vessillo che riconosce il raggiungimento dei severi parametri richiesti, riguardanti la qualità delle acque di balneazione e, in generale, gli obiettivi di contrasto all’inquinamento, la qualità dei servizi e la gestione sostenibile del territorio dal punto di vista ambientale.

“Non era facile confermarsi, ma certamente di fondamentale importanza - ha dichiarato il sindaco Carlo Masci - È il frutto dell’impegno che il gruppo di lavoro che ho insediato nel 2019 ha portato avanti in questi mesi per far sì che lo storico risultato ottenuto da Pescara nel 2021 non andasse disperso. Come si sa si tratta di uno dei punti sostanziali del mandato di governo della città e rientra in quella visione di Pescara come città accogliente, capace di attrarre turisti e visitatori con un mare pulito e servizi di qualità; ma si tratta anche dell’affermazione di un cambiamento culturale che sta coinvolgendo gli operatori economici e le scuole, perché la Bandiera Blu non è del sindaco ma di tutti i cittadini che devono dare il loro contributo. Quando parliamo di transizione ecologica ci riferiamo a questo, per cui sono particolarmente orgoglioso che la Fee ci abbia indicato come realtà virtuosa, come mai era accaduto in precedenza, per le buone pratiche di sostenibilità ambientale.”

Oltre Pescara altre località abruzzesi hanno ricevuto la Bandiera Blu: Francavilla al Mare, San Salvo, Vasto, Fossacesia sulla costa teatina, Martinsicuro, Giulianova, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Tortoreto; i laghi Villalago e Scanno.