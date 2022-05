Masci: "La seconda Bandiera Blu consecutiva mantiene Pescara nel ristretto lotto di eccellenze nel turismo balneare"

Per il secondo anno consecutivo la città di Pescara, insieme ad altre 13 località abruzzesi, si è aggiudicata la Bandiera Blu. Queste le parole del Sindaco Carlo Masci, in un video postato dal Comune sulla propria pagina Facebook: "La prima Bandiera Blu per Pescara fu una clamorosa scommessa vinta tra lo scetticismo ed i commenti sufficienza della vigilia. La conferma del prestigioso riconoscimento oggi attesta, al di là di ogni possibile interpretazione o divisione di parte che abbiamo lavorato tanto e abbiamo lavorato bene.

La seconda Bandiera Blu consecutiva mantiene Pescara nel ristretto lotto di eccellenze nel turismo balneare e da autorevolezza alla città sul difficile mercato delle vacanze. Poter sfoggiare l'alta qualità delle acque del nostro mare e standard invidiabili di pulizia e purezza è un motivo di orgoglio, non solo per l'amministrazione comunale che si è impegnata senza risparmio per il conseguimento di questo obiettivo, ma anche per l'intera comunità dei pescaresi.

La nostra città può con fierezza sventolare la Bandiera Blu sulle sue spiagge perché dimostra l'impegno per perseguire un traguardo ambizioso con realismo e concretezza. Pescara è un posto dove è bello vivere in ogni stagione, ma d'estate lo è ancora di più. La Bandiera Blu qui è ormai di casa e poi guardiamoci intorno: le montagne innevate, la Pineta, la spiaggia, il mare è meraviglioso, tutto è meraviglioso."