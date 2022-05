Poste Italiane dedica un annullo filatelico per Pescara per la tappa del Giro d'Italia

In occasione della partenza della tappa "Pescara-Jesi" del Giro d'Italia, in programma martedì 17 maggio, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale a Pescara.

Con l'annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione, richiesta dalla Multimedia Work per il Comune di Pescara e allestita presso lo stand comunale "Comitato di Tappa" in Piazza della Rinascita dalle ore 9 alle 14, con accesso regolamentato. Il bozzetto dell'annullo riproduce in forma stilizzata il Palazzo di Città e il passaggio di tre ciclisti.

Completano l'annullo le scritte «Pescara saluta i ciclisti» e «17.5.2022 – 65122 Pescara Centro»