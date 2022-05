Sono iniziati i preparativi per accogliere il Giro d'Italia. Oggi per i corridori della carovana rosa sarà giorno di riposo per poi ricominciare a pedalare dalla città adriatica verso Jesi, percorrendo ben 196 km.

La città è vestita a rosa: dai negozi del centro passando per il tratto iniziale di Corso Vittorio Emanuele II. Queste le parole del Sindaco Carlo Masci, attraverso un video su Facebook, alla vigilia della decima tappa del Giro d'Italia: "Pescara è una città a colore, dalla Bandiera Blu al rosa del Giro d'Italia, la più classica delle competizioni ciclistiche riporta l'entusiasmo per i grandi eventi che fanno parte della storia della città di Gabriele D'Annunzio, che con le grande competizioni e le sfide sportive ai più alti livelli ad una lunga ed ininterrotta tradizione che si perde agli albori del '900.

Si sia trattato di due o delle quattro ruote, della velocità sulla terra e nel cielo Pescara è sempre stata protagonista partecipe e attiva. Anche questa volta siamo all'altezza dell'appuntamento-continua Masci-che farà da vetrina e cassa di risonanza delle nostre bellezze, del nostro senso di accoglienza e del nostro sentimento di sportivi. Un'ondata di rosa ha dipinto strade e negozi del centro ma il Giro d'Italia ha acceso tutti i quartieri pescaresi e tutte le fasce d'età per una manifestazione destinata a lasciare il segno.

Gli scorci più belli, l'incantevole scenario della spiaggia e del mare, la cornice seducente delle nostre verdi colline e lo sfondo delle grandi montagne dell'Appennino ancora innevate regalano un colpo d'occhio favoloso che le telecamere televisive porteranno in tutte le case del mondo, promuovendo ciò che siamo, ciò che di meglio abbiamo e tutto quanto di bello e fascinante possiamo far vedere.

Abbiamo tutti bisogno di cambiare pagina e di recuperare ottimismo e fiducia dopo le prove che siamo stati sottoposti nel biennio della pandemia. Questo evento è un contenitore di tanti altri eventi, tutti da vivere ai quali siamo chiamati a dare il nostro apporto, il nostro sostegno e soprattutto la nostra passione. Godiamoci dunque il clima di festa della Corsa Rosa nella piena consapevolezza dei momenti sicuramente esaltanti nel segno dei valori dello sport, che il ciclismo ha sempre incarnato come simbolo di sacrificio e di tenacia sin dagli anni lucenti, anche con autorevoli presenze di abruzzesi che si sono distinti tra i grandi campioni di tutti i tempi.

<<Pescara la città della fuga in avanti>> come la definì Mario Pomilio, già in questo è di buon auspicio per i corridori del Giro d'Italia 2022 sperando che la guerra finisca presto e che la pace torni protagonista in Europa."