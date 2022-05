Giro d'Italia, gli "Eroi della Sicurezza" e un operatore premiati dalla Polizia Stradale e Autostrade per l'Italia

Questa mattina in Piazza Salotto, prima dell'inizio della decima tappa Pescara-Jesi del Giro d'Italia, sono stati premiati gli “Eroi della Sicurezza”, iniziativa nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti della Polizia Stradale e gli addetti autostradale, proseguono le loro tappe in questa 105° edizione della carovana rosa.

Alla presenza del Questore di Pescara Luigi Luguori, Autostrade per l’Italia ha consegnato i riconoscimenti agli Assistenti Capo della Polizia di Stato Claudio Di Fabrizio e Enrico Di Brigida, in servizio presso Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord per aver messo in sicurezza alcuni automobilisti rimasti bloccati in una galleria della A14 a causa dell’incendio di un mezzo pesante.

Anche la Polizia Stradale ha consegnato un riconoscimento per l'impegno manifestato nel proprio lavoro, a Anna Tarallo, del Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia per aver soccorso un motociclista rimasto coinvolto in un incidente e in evidente stato confusionale.