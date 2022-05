L'appello di Confido al Comune: "A Pescara è emergenza forasacchi”

“A Pescara è emergenza forasacchi, le piccole spighe di graminacea estremamente pericolose per i cani. In questo periodo sono ovunque, dalle aiuole ai marciapiedi, dalle aree verdi ai parchi, perché estremamente infestanti. Tali spighe sono pericolosissime per i nostri amici a quattro zampe”. Lo afferma l’associazione di cittadini Confido, chiedendo un “tempestivo intervento del Comune”, affinché pulisca “tutte le aiuole e le aree verdi della città”.



L’associazione, che si trova all’interno di Villa Sabucchi e gestisce l’area cani, in cui tutti gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, ricorda che i forasacchi rappresentano un “gravissimo pericolo per i cani, perché spesso si infilano nel naso e nelle orecchie. Solo ieri - racconta Confido - l'ultimo caso grave, che ha richiesto l’intervento del veterinario e la sedazione dell’animale, con tutti i conseguenti rischi”.



Nel ribadire la necessità di un “rapido intervento”, l’associazione “ringrazia anticipatamente il Comune, sempre collaborativo su questi temi, per quanto sarà fatto per risolvere il problema”.