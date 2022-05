SS714, al via i lavori di manutenzione del Viadotto "Pescara"

A partire da domani, martedì 24 maggio, partiranno i lavori di manutenzione del viadotto "Pescara" situato lungo la SS 714 "Tangenziale di Pescara" al km 7,100.

A comunicarlo è l'Anas, società che si occupa delle infrastrutture stradali e gestisce strade statati e autostrade nazionali. I lavori riguarderanno la manutenzione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque della piattaforma stradale.

Per favorire al meglio i lavori in sicurezza lungo la tangenziale, verrà eseguito il restringimento della carreggiata, in entrambe le direzioni, tra i km 7,100 e 7,800.