Da oggi, mercoledì 1 giugno 2022 scatta la sosta a pagamento sulla Riviera di Pescara, con i parcheggi che avranno le strisce blu. Il costo di ogni ora sarà di un euro. Le tariffe resteranno valide sino al 15 settembre.

Le aree interessate alla sosta a pagamento sono l'Aerea Ex Einap; Meridiana Lungomare Cristofolo Colombo- Via Pepe (lato mare); area via Barbella – area Viale della Riviera (lato mare) - area Lungomare Cristoforo Colombo (lato mare).