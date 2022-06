Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni a Pescara

Oggi, 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica. Nel 1946 gli italiani aventi diritto si recarono alle urne per scegliere tra la Monarchia e la Repubblica.

La Repubblica ebbe un enorme successo ottenendo ben 12. 717.923 di voti favorevoli contro i 10719.284 dei monarchici. Per celebrare questa importantissima giornata anche a Pescara, così come in tutte le città italiane, si terranno delle cerimonie:

PALAZZO DI CITTA'

ORE 8:30: Spiegamento del Tricolore a cura del corpo dei Vigili del Fuoco di Pescara sulle note dell'Inno Nazionale eseguito dagli studenti del Conservatorio di musica “Luisa Dannunzio”.

MONUMENTI AI CADUTI, PIAZZA G. GARIBALDI

ORE 10:00: Inizio delle celebrazioni con l'affluenza delle Autorità civili, militari, religiose e delle Associazioni Combattentistiche e dell'Arma

-Schieramento del picchetto d'onore con l'Alzabandiera e l'Inno Nazionale eseguito dagli studenti del Conservatorio di musica “Luisa Dannunzio”;

-Santa benedizione della corona d'alloro;

-Onori ai Caduti Militari e Civili di tutte Guerre con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti;

-Saluto del Sindaco del Comune di Pescara;

-Lettura dei messaggi istituzionali;

-Lettura della Preghiera dei Caduti;

-Consegna delle Medaglie d'Onore e delle Onorificenze O.M.R.I. da parte del Prefetto della Provincia di Pescara.

Nel pomeriggio la Fanfara dei Bersaglieri in congedo “La Dannunziana” svolgerà ben 3 concerti in diverse piazze di Pescara.

ORE 17:30: SAN SILVESTRO (di fronte la Chiesa San Silvestro Papa)

ORE 18:30: VIA CADUTI DEL MARE

ORE 19:30 LARGO MADONNA