Gladius Pescara, concluso il progetto “Muoversi bene per crescere meglio” con una festa dello sport

Si è conclusa al Campo Donati di Pescara, l’iniziativa “Muoversi bene per crescere meglio. Progetto di Educazione Motoria” posta in essere dalla Gladius Pescara Centro Tecnico AC Milan insieme all’Istituto Comprensivo 7 Raffaele Laporta di Pescara.

Un anno insieme ai bambini della scuola primaria della prime tre classi in cui educare al movimento, ai valori sani dello sport è stata la priorità per il presidente dell’ASD Angelo Nicolò e i suoi collaboratori.

Attività motoria che si è svolta all’interno del plesso per poi chiudersi lo scorso venerdì 27 maggio al campo Donati di Pescara con una vera e propria festa dello sport che, al termine, ha visto la consegna degli attestati di partecipazione ai bambini.

Soddisfazione e un pizzico di emozione per Angelo Nicolò presidente Gladius Pescara: “Muoversi bene per crescere meglio: abbiamo voluto chiamare così questo progetto per riprendere quello che l’AC Milan propone già da anni e portarlo sul territorio. Il titolo stesso è già esplicativo: dare la possibilità ai bambini di fare attività motoria specie quelli della scuola Primaria dove è fondamentale crescere in modo sano anche attraverso i valori che lo sport trasmette. L’obiettivo – conclude Nicolò - era quello di lasciare qualcosa che in futuro bambini e insegnanti possano riproporre. Spero di essere riuscito nell’intento e magari continuare insieme anche il prossimo anno scolastico. La giornata conclusiva l’abbiamo pensata come una vera festa dello sport tra divertimento, attività motoria e spensieratezza. Grazie ai bambini, ai genitori per la collaborazione e al Comprensivo 7 per l’ospitalità”.

Giuseppe Quitadamo collaboratore del preside dell’Istituto Comprensivo 7 Raffaele Laporta di Pescara, presente alla giornata ringrazia “la Gladius per l’impegno profuso insieme ai nostri ragazzi e i loro insegnanti. Grazie per l’aiuto che ci hanno dato in questi mesi; complimenti da parte del corpo docente e della preside per la lodevole iniziativa e per aver scelto la nostra scuola”.