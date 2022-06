Pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele II, l'assessore Cremonese: "Tutto resterÃ  come prima"

Un tratto di Corso Vittorio Emanuele II pedonale per incrementare il turismo ed organizzare concerti ed eventi. È la proposta giunta nelle segreterie del Comune di Pescara da parte di due esercenti per portare gente sulla medesima strada.

Non sono mancate le polemiche su questa proposta. La pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele II andrebbe eseguita su diversi tratta della strada in differenti giorni della settimana dopo gli orari di chiusura delle attività adiacenti alla strada. Queste le parole dell’assessore al Commercio Alfredo Cremonese a TV6: "Non riesco ancora a comprendere la polemica sorta intorno a Corso Vittorio Emanuele II, non c'è nulla di diverso che l'amministrazione abbia deciso per quella strada. In realtà l'amministrazione comunale ha ricevuto la proposta di due esercenti chiedendo nel particolare la chiusura di un tratto di strada per organizzare eventi con lo scopo di portare più gente su un corso, che a loro dire, soffre un po' di presenza.

L'Amministrazione ha recepito questa domanda, come fa per tutte le domande che arrivano nelle nostre segreterie, convocando una riunione tecnica per capire innanzitutto la fattibilità e, come già annunciato, ci sarà una riunione dove sia la maggioranza sia le associazioni di categoria che commercianti dovranno essere d'accordo su un'ipotesi di questo tipo.

Non si parla assolutamente di pedonalizzazione-afferma l'assessore-ma nel caso di una possibilità di dare alcuni giorni della settimana e dopo l'orario di chiusura dei negozi, quindi nessuno avrebbe nessun tipo di problema, la possibilità di chiudere dei pezzi di strada per fare concerti ed eventi proprio per portare gente su Corso Vittorio.

Vorrei ricordare che negli anni passati quasi tutti i commercianti di Corso Vittorio Emanuele II chiesero a me e al Sindaco di organizzare eventi proprio su quel luogo in determinati giorni della settimana ed in determinati orari. Non riesco a capire come sia nata questa polemica. Resteranno le chiusure di Corso Vittorio nei giorni di festa? Assolutamente sì. Tutto resterà come prima, l'amministrazione non ha fatto alcun provvedimento se non prendere in considerazione una richiesta legittima pervenuta da parte degli esercenti alla quale l'amministrazione, in maniera seria come ha sempre fatto, sta verificando la fattibilità tecnica e chiaramente andranno verificati il percorso politico ed amministrativo, ovvero se la maggioranza è d'accordo ad un ipotesi per organizzare eventi su una strada molto importante e le associazioni di categoria che sono fondamentali in queste decisioni per le nostre scelte.

Ad oggi non c'è assolutamente nulla, nel caso ci fosse non si potrebbe parlare di pedonalizzazione ma in qualche giorno della settimana organizzare degli eventi su Corso Vittorio con lo scopo di portare tanta gente in quel luogo."