E' uscito il nuovo singolo "Pace & Amore" del cantautore pescarese Giuseppe Maria Bità

E' un inno di speranza per tutti coloro che sono stanchi di vivere in un mondo senza Pace & Amore che negli ultimi tempi causa coronavirus e guerra ha toccato il suo "apice" negativo ed il cantautore ne è convinto: "Questo mondo è senza Pace e amore per un unico motivo: l'uomo è senza Dio, non lo cerca, non ha fede ed ha la presunzione di sostituirsi a lui".

Il brano è gioioso e audace ma contiene un messaggio che scava in profondità e cerca di scuotere la coscienza assopita dell'uomo.

E' cantata per metà in italiano e per metà in Spagnolo. L'obiettivo è quello di arrivare alle persone ovunque esse siano.

La parte in Spagnolo è interpretata da Natalie ( cantante X-Factor di qualche edizione fa ), che ha accettato l'invito del cantautore a cantare insieme questa canzone.

Il brano è stato mandato anche a Papa Francesco con la speranza che si faccia ambasciatore di questo potente strumento di pace che è la musica

Clicca sul link per ascoltare la canzone “Pace & Amore”: https://youtu.be/s0scqyQsGaU