L'atteso maltempo è arrivato. Come annunciato ieri dalla Protezione Civile anche l'Abruzzo, così come le altre regioni del Centro-Italia sono colpite dalla pioggia.

A Pescara Colli, precisamente in Via Di Sotto, a causa dell'intensa pioggia l'acqua continua ad uscire dai tombini, così come nella zona sud della città adriatica.