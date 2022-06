Moscufo: cisterna contenente alcol metilico si ribalta

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18:30, due squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenute presso la Contrada Colle di Gioco sulla Strada Provinciale 12 nel Comune di Moscufo per il ribaltamento di una cisterna contenente Alcol Metilico.

Le squadre giunte sul posto hanno delimitato la zona delle operazioni, estraendo l'autista dalla cabina per poi affidarlo alle cure del personale del 118. La strada è stata chiusa per consentire il travaso del liquido infiammabile su un'altra cisterna, Sul posto è giunta una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del sinistro.