"La fontanella al margine di Piazza Salotto, adiacente ai locali, versa condizioni degradate." E' la denuncia di un nostro lettore, affermando che da molto tempo va avanti questo disagio.

"Mi chiedo se in una zona dove il Sindaco, il Presidente Sospiri, il Senatore Pagano transitano giornalmente-spiega il lettore-non si segnali il problema per effettuare lo spurgo della grata e che il rubinetto, in barba all'emergenza idrica, anche se chiuso perde copiosamente."