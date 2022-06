Lampione posizionato male a rischio caduta

MONTESILVANO. Palo per la pubblica illuminazione a rischio crollo.

A Montesilvano, lungo Corso Umberto I, nel tratto del marciapiede accanto alla concessionaria d'auto, è presente un lampione che, come è possibile vedere dalla foto, sembrerebbe essere stato installato in una maniera abbastanza rischiosa per la stessa zona.

Il Palo, infatti, per il suo posizionamento, potrebbe rischiare di cadere e allo stesso tempo essere un pericolo per l'incolumità delle persone che attraversano la zona interessata.