Grande successo per la "navetta del mare"

Il primo round è stato un successo, soprattutto nella giornata di domenica, quando il bel tempo ha "spinto" le persone in spiaggia. Quello della "navetta del mare" è stato un servizio gradito a pescaresi e turisti che, sia in centro che sulla Riviera sud, hanno accolto positivamente la possibilità di lasciare la macchina in parcheggi di servizio e arrivare al mare utilizzando un mezzo pubblico dedicato. Un bus da 41 posti, di cui 11 a sedere, di dimensioni contenute, solo sette metri e mezzo, a trazione rigorosamente elettrica.

"Per noi è un risultato importante, che contiamo di far diventare strutturale almeno in estate, e che servirà a decongestionare il traffico sia sulla riviera centrale che a sud. - sottolinea l'assessore Luigi Albore Mascia - Lasciare la macchina in sosta alle aree di risulta o allo stadio e poter andare al mare senza preoccupazioni davvero non ha prezzo, visto che il trasporto è assolutamente gratuito. Abbiamo scelto un mezzo agile, che può percorrere senza problemi anche le strade più strette: è un servizio attivo in tante città, anche a Pescara è arrivato il momento di ragionare più concretamente sulla sostituzione, anche solo parziale, della mobilità privata con quella pubblica e sostenibile".

La navetta sarà attiva nelle giornate di sabato e domenica e il 15 agosto, nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 28 agosto, con corse in partenza ogni 30 minuti, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00.

Nel dettaglio i due percorsi, con partenza rispettivamente dall'area di risulta e dal parcheggio dello stadio Adriatico: per la zona nord: Piazza S. Cuore – Corso Umberto I – Via Nicola Fabrizi – Via Tassoni – Lungomare G. Matteotti – Viale della Riviera – Rotonda Le Naiadi – Viale della Riviera – Lungomare Matteotti – Via Galilei – Via Nicola Fabrizi – Via Ravenna – Corso V. Emanuele – Piazza Sacro Cuore.

Per la zona sud: Piazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella) – Via Pepe – Lungomare C. Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare C. Colombo (direzione sud) – Via Figlia di Iorio – Via Luisa D'Annunzio – Piazza Le Laudi – Viale Primo Vere – Via Celommi – Rotatoria Via Nazionale Adriatica sud – Via Celommi – Viale Primo Vere – Via De Nardis – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Sud) – Via Pepe – Piazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella).