Strada Parco, da domani al via alla sosta a pagamento. Disponibili 350 posti auto

Da domani, sabato 9 luglio, torna la possibilità di parcheggio estivo lungo la strada parco, quest'anno limitata al tratto che da via Cadorna arriva fino al complesso sportivo delle Naiadi per circa 350 posti auto.

I parcheggi estivi saranno attivati nei fine settimana, il sabato e la domenica, fino al 28 agosto. La disponibilità diventerà quotidiana dall'8 al 21 agosto, con eccezione del 10 e del 17 agosto in cui il tratto di strada sarà occupato dai banchi di vendita del mercato rionale. La sosta sarà consentita dalle 9:00 alle 20:00.

La tariffa, giornaliera, è di due euro e non saranno validi gli abbonamenti rilasciati relativamente ai parcheggi "non temporanei". Come in passato l'area di sosta verrà gestita da Pescara Multiservice.

"Abbiamo chiesto a Tua, che sta eseguendo i lavori che consentiranno il passaggio del Brt - afferma l'assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia - di 'liberare' una parte del cantiere per poter utilizzare gli spazi, come ogni anno, per parcheggio estivo temporaneo in modo da consentire un più agile svolgimento della stagione e aiutare le attività economiche.

Ricordiamo, comunque che, quest'anno, è disponibile anche il servizio di navetta del mare, completamente gratuito, che serve le grandi aree di sosta della stazione centrale e dello stadio e che consente, insieme alla grande offerta di micromobilità, di raggiungere le spiagge senza dover utilizzare, necessariamente, il mezzo privato".