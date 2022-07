La mostra “La rinascita nell’Arte” prosegue fino al 16 luglio presso l’Aurum di Pescara

Si è aperta il 9 luglio la mostra “La Rinascita nell’Arte” che il Laboratorio d’Arte di Giorgio del Bono ha dedicato alla pineta dannunziana e che durerà fino al 16 luglio.

Una grande emozione per i partecipanti, numerosissimi, che hanno assistito all’inaugurazione della mostra.

L’evento è iniziato con una registrazione della conferenza stampa e poi è proseguito con la conduzione della presentatrice Mariella Campilii e il saluto del presidente Giorgio Del Bono che ha accolto l’assessore alla cultura Maria Rita Carota la quale ha ricordato con simpatia quando venne a lei presentata la seconda edizione della mostra dedicata alla rinascita della pineta dannunziana con una foto che ricordava il nefasto incendio del 1 agosto del 2021.

Lei accettò con entusiasmo il progetto presentato dall’associazione ma propose di inserire un immagine della pineta nel suon splendore, proprio per seguire il messaggio di volontà di rigenerare questa importante area verde del territorio comunale così duramente colpita dal devastante incendio dell’estate scorsa.

In occasione della cerimonia d’inaugurazione Giorgio Del Bono ha consegnato ad ogni artista partecipante l’attestato e un bellissimo catalogo da lui realizzato, con critiche, biografie e foto delle opere degli artisti, tutto da sfogliare.

Ed è questo l’intento della scenografa Elisabetta D’Agnano : una mostra da sfogliare.

L’artista nata a Roma, segue gli studi artistici e si laurea in scenografia all'Accademia di Belle Arti. Esercita per circa 40 anni la sua professione per architetti di interni, pubblicità, lavorando per molti canali televisivi, per la Rai spaziando da intrattenimento ai i talk e i tg.

Le chiediamo: Come va interpretato il suo allestimento in occasione di questa mostra?

La D’Agnano risponde: ”Il lavoro svolto per la mostra è stato di immaginare di dedicare ad ogni faccia dei pannelli una pagina dove scoprire un'emozione ove ogni artista possa mettere in mostra se stesso.

Sì, una mostra, si può dire da sfogliare, dove non hai un impatto d'insieme, che potrebbe disorientare ma, dove girato l'angolo ti puoi soffermare ed ammirare.

Il mio intento è quello di leggere la mostra come fosse un libro- per fare ciò ho ottimizzato i materiali , disponendo i pannelli semovibili a pettine come fogli di un libro tutto è riuscito al meglio. Ringrazio Giorgio Del Bono per l’opportunità e il comune di Pescara per farci esporre in questa bellissima sala dell’Aurum di Pescara.”

