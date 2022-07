Banco Alimentare d'Abruzzo: da 25 anni cibo, dignitÃ  e speranza per migliaia di persone

Da venticinque anni, un luogo di speranza per migliaia di persone: per loro il Banco Alimentare dell'Abruzzo dal 1997 ha recuperato e donato ben 35.842.027 kg di cibo, insieme a quella dignità che ogni persona merita. Cibo, dignità e speranza sono stati al centro dell'Open House, la tradizionale serata di autofinanziamento che si è svolta ieri, giovedì 14 luglio, nella sede di via Celestino V a Pescara. Graditi ospiti, imprenditori, liberi professionisti, istituzioni, volontari e amici del Banco Alimentare dell'Abruzzo, in una cena evento che ha visto la partecipazione di quasi trecento persone, e che ha avuto per titolo "Affamati di umanità, alimentiamo speranze".

A fare gli onori di casa, Antonio Dionisio, presidente del Banco Alimentare dell'Abruzzo, che insieme a Monica Campoli ha condotto la serata: "Da venticinque anni, proviamo ad essere tutto questo: un luogo di speranza che nasce dalla passione per l'umano: da sempre Banco Alimentare pone al centro del proprio agire la persona, concreta, unica, irripetibile. Concreta come i quasi 36 milioni di kg raccolti e distribuiti, come gli enti che riforniamo, e come le persone che hanno riacquistato dignità grazie a questo cibo. Grazie a tutti voi anche a nome delle 38.927 persone che assistiamo attualmente in Abruzzo e Molise mediante 224 enti convenzionati. E grazie alla struttura operativa diretta da Cosimo Trivisani, che insieme ai volontari contribuisce quotidianamente a tutto questo".

All'Open House ha portato il suo saluto il sindaco di Pescara, Carlo Masci: "Oggi si parla tanto di azioni che devono partire dal basso, o della necessità di fare rete: voi tutto questo lo avete inventato, e continuate a testimoniarlo quotidianamente. Grazie a nome di tutti i pescaresi". Presenti anche il direttore generale della Fondazione Banco Alimentare, Salvatore Maggiori, che ha ricordato come il Banco dell'Abruzzo rappresenti una delle realtà più dinamiche della rete nazionale, e la responsabile nazionale della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, Emanuela Zeggio.

Nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti "Io Compagno di Banco" ad alcune persone da sempre amiche e preziose per il Banco Alimentare dell'Abruzzo: Renato Paesano, fondatore della storica Mensa di San Francesco di Pescara, uno dei primissimi enti convenzionati con il Banco Alimentare nella nostra regione (premiato da Valeria Maddalena, della struttura operativa), Annafrancesca Marchegiani, volontaria della Colletta Alimentare sin dalla prima edizione (premiata da Mauro Morelli, responsabile Colletta Alimentare in Abruzzo), Nicola Genobile, instancabile protagonista dell'eleganza dell'Open House (premiato dal presidente Dionisio), e Lorys Di Censo, volontario di lunghissimo corso (premiato dal direttore Cosimo Trivisani), Paola De Simone, conduttrice di Rete 8 Matinée, per la stampa, e Piergiorgio Greco, dal 2004 responsabile ufficio stampa. Per l'occasione, è stata anche annunciata da Giuseppe Rocchio, di Conad Adriatico, una nuova edizione della raccolta fondi "Aggiungi 14 posti a tavola: basta 1 euro", che si svolgerà nelle prossime settimane in vari punti vendita Conad in Abruzzo.

A deliziare gli ospiti, il catering Bongé del Gruppo Genobile, in una serata che si è conclusa con la divertente esibizione del gruppo I 4 Santi, che ha coinvolto il pubblico in gag, canzoni e video, il taglio della torta per i 25 anni del Banco Alimentare dell'Abruzzo, e le foto con i dipendenti e i volontari.

Le aziende partecipanti all'Open House 2022 sono state: Adriacar, Adrilog, Alma Cis, Apicoltura Luca Finocchio, Aptar, Assiteca, Azienda Agricola San Lorenzo Vini, Baldo Promotion, Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo, Bcc Abruzzi e Molise, Carbotech, Centro Servizi Arquati, Cerino srl Prodotti Petroliferi, Coccione Distributori Automatici, Colarossi Trasporti, Csv Abruzzo, Delta System, Dinamic Service srl, Fas, Gdm, Geldi, Studio di Consulenza Di Giamberardino Grannonico, Spazio Conad, Conad Superstore, Conad, Conad City, Interzen Consulting, Istituto Acustico Maico, Lp Labanca Pasquale, Openjobmetis, Marcantonio Immobiliare, Pasquarelli Auto, Randstad, Sailpost, Selmec, Sisofo, Soges-sp, Star Project Group, Taiprora srl, Tecnomatic, Teknobroker, Uil Abruzzo, Unibroker, Vega, Titeknimpianti, Bongé Gruppo Genobile, Grafica Dema.