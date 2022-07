19 luglio – Strage di via D’Amelio – Fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta.

Domani 19 luglio in occasione del trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio nella quale, per mano mafiosa, caddero il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta si terrà a Palermo una fiaccolata organizzata dal comitato “Comunità 92” e dal coordinamento “Forum XIX luglio”, un cartello di associazioni e movimenti che, nel corso degli

anni, è diventato punto di riferimento nella realizzazione della più grande manifestazione che si svolge a Palermo nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario del 19 luglio.



"Finalmente dopo le manifestazioni statiche degli ultimi due anni imposte dalla pandemia possiamo partecipare di nuovo al corteo che partirà da Piazza Vittorio Veneto e si concluderà in via D'Amelio con la deposizione del tricolore.



L’evento coinvolge ormai realtà provenienti da tutta Italia, compresi molti Comuni che partecipano in delegazione e io parteciperò alla manifestazione in oggetto, concedendo il patrocinio gratuito dell'associazione Fa.Vi.Va. della quale sono Presidente, sarà per me un onore partecipare e spero che prima o poi venga fatta luce su questa vicenda affinchè il sacrificio di eroi come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone non risultino vani."



Così scrive Carola Profeta, Presidente dell'associazione Fa.Vi.Va. in una nota stampa.