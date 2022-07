In provincia di Pescara assunti 23 portalettere da Poste Italiane

Proseguono anche nel 2022 gli interventi di Politiche Attive del Lavoro di Poste Italiane nella provincia di Pescara.

Poste Italiane, proprio in questi giorni, ha infatti formalizzato 23 assunzioni di portalettere per integrare il personale di tre Centri di Distribuzione della corrispondenza e dei pacchi operativi sul territorio provinciale a Pescara (10 nuovi ingressi), Montesilvano (10 nuovi ingressi) e Tocco da Casauria (3 nuovi ingressi). In particolare, 15 contratti avranno decorrenza già dal 18 luglio e gli altri 8 entreranno a far parte degli organici entro la fine dell'estate.

In continuità con gli interventi definiti per il triennio 2021-2023 con l'Accordo sindacale del 3 agosto 2021 e le successive intese in materia, e in particolare con l'Accordo sindacale del 12 maggio 2022, l'Azienda continua pertanto il processo di assunzioni con contratto a tempo indeterminato in Abruzzo e nel resto d'Italia per lo svolgimento di attività di portalettere con una attenzione particolare a lavoratori che hanno reso la propria prestazione lavorativa con contratto a termine.

Tra le altre Politiche Attive del lavoro, Poste Italiane è impegnata anche in interventi di trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno, alle assunzioni da mercato esterno e all'attivazione di percorsi interni di sportellizzazione.

Le Politiche Attive, concordate con le Organizzazioni Sindacali, contribuiscono a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale "2024 Sustain & Innovate", in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito, con l'obiettivo di trasformazione da operatore incentrato sulla corrispondenza tradizionale a primario player del crescente mercato dei pacchi e leader nel segmento B2C.