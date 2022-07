La mamma di Mattia: "Non c'è un'area per disabili". La replica del parco divertimenti Gardaland

Gentile Direttore,

Le scriviamo in riferimento al recente articolo apparso sulla sua testata.

A Gardaland siamo orgogliosi di essere un Resort inclusivo e accessibile e siamo davvero spiacenti per quanto apprendiamo in merito alla famiglia Palmieri.

Cerchiamo di avere la massima attenzione verso ogni tipo di disabilità: abbiamo dedicato un punto informazioni all’ingresso del Parco per accogliere gli ospiti con disabilità e una sezione sul nostro sito in modo da poter accedere a tutte le informazioni utili per la visita.

Garantire la massima sicurezza degli ospiti e delle loro famiglie è la nostra priorità. Le limitazioni in vigore si basano sulle migliori esperienze nel settore, sulle indicazioni degli stessi costruttori delle attrazioni e di terze parti indipendenti. Inoltre, collaboriamo con le principali organizzazioni e associazioni che si occupano di accessibilità per fornire consigli e le migliori soluzioni.

A LEGOLAND Water Park, peraltro, le limitazioni sono minime e sono legate solo all’autonomia di utilizzo di alcuni scivoli. A disposizione degli Ospiti vengono messe delle sedie a rotelle specifiche per uso acquatico, perché tutti i Visitatori, indistintamente, possano godere delle varie attrazioni. Vorremmo spiegare che non è stata proposta “una corsa all’ombrellone” ma solo suggerito di accedere all’area sin dall’apertura, certi che la recente implementazione dei posti all’ombra permetterà alla famiglia Palmieri di trovare posto.

Vogliamo che ogni Ospite si senta il benvenuto e che si goda una giornata di spensieratezza qui a Gardaland Resort.

Noi siamo pronti ad ascoltare, imparare e adattarci alle esigenze dei nostri Ospiti. Accogliamo con piacere l’opportunità di confrontarci sulle esperienze dei Visitatori per assicurare un’esperienza migliore in futuro.

Tenendo conto delle considerazioni della sig.ra Palmieri, cercheremo di migliorare ulteriormente gli spazi e daremo indicazione agli operatori dell’area di rendersi disponibili a supportare in tutti i modi possibili gli Ospiti con disabilità per trovare loro un posto adeguato alle loro esigenze per trascorrere serenamente la giornata insieme alla propria famiglia.

Con i più cordiali saluti,

La Direzione Gardaland