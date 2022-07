Via Regina Margherita: iniziati i lavori per il rifacimento della pista ciclabile

Questa mattina sono iniziati i lavori di rifacimento della pista ciclabile di Via Regina Margherita a causa delle frequenti radici degli alberi. Le manutenzioni dureranno per qualche settimana.

A dare l'annuncio di questo vero e proprio rifacimento della pista ciclabile è stato il Sindaco Carlo Masci attraverso la propria pagina Facebook: “Sono iniziati i lavori di rifacimento totale della pista ciclabile di via Regina Margherita, che era diventata impercorribile in sicurezza a causa delle radici dei pini che l'avevano completamente dissestata. Tra qualche settimana sarà tutta un'altra cosa. Un pezzo per volta, una strada per volta, interveniamo su spazi trascurati da anni e anni, per rendere Pescara più bella.”