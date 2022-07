Shopping online: come capire se un portale Ã¨ davvero sicuro

Lo shopping online ha ormai preso piede in tutta Italia: negli ultimi anni le vendite nel web hanno registrato un incremento esponenziale ed il trend è destinato a proseguire anche nel prossimo futuro. Le stesse categorie merceologiche vendute online sono aumentate: se infatti un tempo si trovavano quasi esclusivamente e-commerce specializzati in abbigliamento, articoli per la casa e prodotti hi-tech, oggi in rete si può acquistare praticamente di tutto, compresi i dispositivi medici e gli articoli sanitari.

Il dilemma di molti tuttavia rimane sempre lo stesso: come capire se un portale online sia realmente affidabile e sicuro? Ecco alcune dritte per riuscirci.

# Controllare i dati dell’azienda nel portale

Un primo dettaglio che conviene sempre controllare quando si entra in un portale e-commerce sono i dati relativi all’azienda o alla società. Questi dovrebbero sempre essere esposti in modo chiaro e trasparente e nella maggior parte dei casi si possono trovare nel footer, ossia nella barra posta in fondo alla home page del sito web. Qui deve essere presente il nome dell’azienda, ma anche il numero di Partita IVA e l’indirizzo della sede legale. Queste sono tutte informazioni che permettono di verificare l’effettiva esistenza della società titolare del portale e-commerce e se non sono presenti è sempre meglio diffidare. Prendiamo ad esempio uno shop online recente ma sicuramente affidabile come FarmaOra: se andiamo a vedere nel footer possiamo trovare tutti i dati di cui abbiamo appena parlato, esposti in modo chiaro e trasparente.

# Verificare la url del portale

Un altro dettaglio che conviene sempre controllare è l’url del portale e in particolare la presenza del protocollo HTTPS, che protegge la riservatezza e l’integrità dei dati scambiati. Portando come esempio sempre FarmaOra, possiamo notare che l’url del sito web è il seguente: https://www.farmaora.it e che dunque il protocollo HTTPS viene rispettato. Ciò significa che il portale è sicuro ed aggiornato secondo le recenti normative previste per quanto riguarda la privacy. Se al contrario si entra in sito web con url che inizia con HTTP (senza la S finale) è meglio diffidare perché potrebbe rivelarsi rischioso.

# Verificare che i sistemi di pagamento siano sicuri

Qualsiasi portale e-commerce dovrebbe illustrare in modo chiaro e trasparente anche la condizioni di vendita, all’interno delle quali viene spiegato in che modo sono trattati i dati relativi a carte di credito e pagamenti in generale. Conviene sempre controllare anche tale aspetto, perché quando si effettuano delle transazioni online è importante che venga utilizzato un sistema criptato per evitare rischi inutili.

# Informazioni dettagliate sui prodotti in vendita

La presenza di informazioni dettagliate in merito ai prodotti in vendita è un altro dettaglio che non dovrebbe mai essere sottovalutato, soprattutto se il portale è specializzato in dispositivi medici, cosmetici professionali, integratori alimentari ed altri articoli sanitari. Su FarmaOra ad esempio è possibile conoscere, per ogni prodotto, il relativo Codice Minsan assegnato dal Ministero della Salute e questo è un elemento molto importante. Ci permette infatti di avere un’ulteriore conferma del fatto che il portale sia sicuro ed affidabile.