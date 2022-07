Aperta la nuova passerella per disabili su lungomare in Viale Primo Vere

Nella giornata di ieri è stata aperta la nuova passerella per disabili sul lungomare sud in Viale Primo Vere che consentirà alle persone di poter accedere alla spiaggia libera.

Queste le parole del consigliere comunale Cristian Orta: "Si continua a lavorare per la nostra città e soprattutto per i nostri concittadini.

I cittadini aspettavano da anni questo intervento necessario, per troppo tempo era stato lasciato tutto all’incuria. Oggi finalmente La passerella per disabili in viale Primo Vere è pronta, ora anche qui, nonostante il notevole dislivello tra la strada e la spiaggia, tutti possono recarsi al mare senza barriere. Per anni ce n'è stata una approssimativa, avevamo promesso una passerella che avesse tutte le caratteristiche di sicurezza, funzionalità e bellezza. Nelle foto potete vedere il prima e il dopo.

Pescara sempre più dialogo."