Alfa Advisor di Trading Millimetrico: l'innovazione passa dalla AI

Oggi sentiamo spesso parlare di intelligenza artificiale, e non potrebbe essere altrimenti. Con l'evoluzione delle nuove tecnologie, infatti, molti degli aspetti della nostra vita quotidiana possono essere automatizzati, dalla gestione della casa (domotica) fino ad arrivare agli investimenti e alle operazioni di trading sui vari mercati. Si fa ad esempio riferimento ad Alfa Advisor, un software lanciato da Trading Millimetrico, che sfrutta appunto l'AI per consentire all'utente di investire in modo automatico. Vediamo dunque di approfondire questo argomento, scoprendo cos'è e come funziona questo programma di Expert Advisor.

Il trading automatico grazie ad Alfa Advisor

Il software Alfa Advisor, prodotto da Trading Millimetrico, è un programma che nasce per semplificare al massimo la vita degli investitori. Fa parte della categoria degli Expert Advisor, ma aggiunge delle qualità uniche nel loro genere, in quanto viene progettato per automatizzare gli interventi sul mercato. Come un vero e proprio assistente istruito a dovere, interviene acquistando o vendendo al verificarsi di determinate condizioni contestuali, che vengono stabilite dall'utente nella fase di set-up iniziale del software.

Il funzionamento di questo programma viene reso possibile da una serie di algoritmi che agiscono secondo la logica del cosiddetto "if" ed "elseif". Una volta stabilite determinate condizioni, quando queste si verificano il programma si attiva ed opera, seguendo le volontà di chi lo ha settato. Le strutture di controllo del codice vengono gestite da una vera e propria intelligenza artificiale, che si adatta appunto al contesto, fornendo delle risposte a tono.

Il software, una volta installato e configurato, non richiede l'intervento dell'utente: è il programma stesso a decidere quando e come intervenire, ma senza discostarsi mai dalle direttive di chi lo ha settato. Il vantaggio dell'utilizzo di Alfa Advisor è il seguente: il software di Trading Millimetrico, oltre ad operare con una precisione svizzera, interviene sul mercato anche in nostra assenza. In altri termini, il programma farà tutto il lavoro, 24 ore su 24, e l'utente potrà dedicare il proprio tempo ad altre operazioni.

Perché scegliere proprio Alfa Advisor?

Nel panorama dei programmi di Expert Advisor si trovano molti software di sicuro affidamento, ma il prodotto di Trading Millimetrico offre delle opportunità più uniche che rare. Innanzitutto consente un grado di personalizzazione molto profondo, che metterà l'utente nelle condizioni di settarlo con estrema precisione. In secondo luogo, pur essendo molto completo, non è affatto difficile da usare: il set-up iniziale, difatti, può essere effettuato senza problemi anche da chi non ha mai usato prima d'ora un software di Expert Advisor.

Occorre ricordare ancora una volta che ci troviamo di fronte ad un software automatizzato al 100%, capace di determinare in piena autonomia cosa fare e quando farlo. In sintesi, sarà in grado di generare profitti senza che l'utente debba intervenire o monitorare personalmente i mercati, una volta connesso ad una piattaforma di broker. Ovviamente la resa del programma dipende dalle impostazioni iniziali, dunque chi investe dovrà comunque avere delle spiccate capacità in tal senso. Pur essendo gestito da una AI, infatti, non può fare a meno delle intuizioni umane.