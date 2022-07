Emergenza idrica: a Montesilvano si spreca l'acqua

L'emergenza idrica è un'enorme problema che in questi giorni si sta affrontando in Italia per via della siccità, causa il gran caldo e la mancanza di piogge. Al contrario invece, seppur con gli stessi problemi, la città di Montesilvano presenta il problema dell'acqua sprecata.

Principalmente la progettazione delle fontanelle, la cui base dovrebbe raccogliere l'acqua per favorirne il riciclo, impedisce alle stesse di riutilizzare la maggior parte dell'acqua favorendone così una fuoriuscita e un'evidente allagamento dei tratti di marciapiede e, in alcuni casi, parte della pista ciclabile.

Di conseguenza, lasciare aperte le fontane quando non si adoperano sicuramente non aiuta. Lo spreco d'acqua, allora, è un problema che continua a persistere, seppur la disponibilità che c'è non è di certo confortante.