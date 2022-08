Nuovo record per l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo: registrati 307.959 passeggeri nei primi tre mesi della stagione estiva

L'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo segna un nuovo record di passeggeri: con la stagione estiva iniziata a fine marzo nei primi 3 mesi sono stati registrati 307.959 persone (nel mese di aprile 66.823; a maggio 73.204; giugno 80.800 mentre luglio 87.132 passeggeri che hanno volato da e per Abruzzo Airport).

Da non considerare il 2020, anno in cui scoppiò la pandemia da Covid-19 dove il traffico passeggeri era praticamente azzerato mentre nel 2021 i primi mesi primaverili zoppicare per via delle restrizione dovute al virus (aprile 5.801; maggio 9.368; e giugno 32.778), con una ripresa in quelli estivi (giugno 32.778 e luglio 62.900), il dato diventa ancora più significativo se raffrontato con il 2019.

L'anno della pre pademia è stato anche quello della maggiore espansione in termini di flussi di passeggeri per Abruzzo Airport, con un dato complessivo di 703.378 in tutto l’anno. da aprile a luglio sono stati registrati un totale di 281.295 passeggeri (aprile 66.370; a maggio 67.893; a giugno 70.404; a luglio 76.628).

Nell'aprile del 2022 c'è stato un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso mese del 2019. A maggio l’aumento dei passeggeri è stato del 7,8%, cifra che a giugno è quasi raddoppiata con il 14,8%; infine a luglio del 13,7%. In totale la percentuale in salita è stata del 9,4%.