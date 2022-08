I corsi online di aggiornamento per RSPP e ASPP

La formazione e i corsi di aggiornamento destinati a ASPP e RSPP sono disciplinati dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio del 2016, per effetto del quale sono stati aboliti i corsi di aggiornamento distinti per settori ATECO con l’introduzione, invece, di un corso unico che dura 20 ore per gli ASPP e 40 ore per gli RSPP. In ogni caso, per entrambe le figure resta valido l’obbligo di aggiornamento, che fa parte del contesto del life long learning: in altri termini, la formazione continua a cui ci si deve sottoporre nel corso della propria vita lavorativa.

Come si svolge l’aggiornamento

Ma quali sono le caratteristiche dell’ aggiornamento RSPP e di quello ASPP? Esso non deve avere carattere generale, e al tempo stesso non deve rappresentare una semplice riproduzione dei contenuti e degli argomenti che sono già stati affrontati nei corsi base. Compito dell’aggiornamento è quello di trattare le applicazioni pratiche, le innovazioni, le evoluzioni e gli approfondimenti che hanno a che fare con il contesto produttivo e con il settore di riferimento, in relazione in particolare ai rischi specifici.

Il modulo B

L’aggiornamento è relativo unicamente al modulo B dei corsi base, e coinvolge fra l’altro le tecniche di comunicazione che hanno lo scopo di formare e informare i lavoratori a proposito della promozione della sicurezza e della salute sui posti di lavoro. Nel novero degli altri temi affrontati ci sono i processi organizzativi, i sistemi di gestione e gli aspetti tecnici, organizzativi, normativi e giuridici. Inoltre l’aggiornamento tratta le specifiche fonti di rischio che caratterizzano il settore di produzione in cui il ruolo viene esercitato, inclusi i rischi che coinvolgono gruppi di lavoratori che sono esposti a rischi peculiari e le lavoratrici in dolce attesa, ma anche i rischi correlati alla tipologia contrattuale e all’età.

Le modalità di fruizione dei corsi di aggiornamento

L’aggiornamento ha una durata minima di 20 ore ogni 5 anni per gli ASPP e di 40 ore ogni 5 anni per gli RSPP. La fruizione dei corsi può avvenire in modalità online, nel caso in cui essi siano erogati per mezzo di una piattaforma e-learning conforme ai criteri indicati nell’Allegato II. Non è ritenuta valida per l’aggiornamento ASPP e RSPP la partecipazione ai moduli B-SP1, B-SP2, B-SP3 e B-SP4, cioè i corsi di specializzazione. Nel caso in cui entro i 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione base il modulo B non sia stato aggiornato, non si può ricoprire il ruolo di ASPP o di RSPP (lo stesso dicasi se sono passati più di 5 anni dal precedente aggiornamento). Ad ogni modo, per rientrare in possesso di tutti i requisiti basta eseguire l’aggiornamento.

Quali corsi di aggiornamento sono validi

Prendere parte a un corso di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro vale anche per l’aggiornamento ASPP e RSPP, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 marzo del 2013. È sottinteso che valga anche l’opposto, e cioè che la partecipazione a un corso di aggiornamento per ASPP e RSPP vale anche per l’aggiornamento formatore per la sicurezza sul lavoro. In base all’allegato XIV del D. Lgs. n. 81 del 2008, inoltre, se si prende parte a un corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza tale corso può essere considerato valido anche per l’aggiornamento RSPP e ASPP. Come prima, vale anche il viceversa, e cioè un corso di aggiornamento RSPP e ASPP viene ritenuto valido come aggiornamento per il ruolo di coordinatore per la sicurezza.