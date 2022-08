Il 10 agosto a Pescara arriva "Lo Shopping sotto le stelle"

Questa mattina, presso il Comune di Pescara, è stato presentato “Lo Shopping sotto le stelle” che si terrà mercoledì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, presso le vie della città.

L'evento inizierà alle ore 18:00 con i negozi che resteranno aperti sino alle ore 24:00 mentre un'ora prima termineranno le iniziative itinerante per ogni singola via. Queste le parole dell'Assessore al Turismo e grandi Eventi Alfredo Cremonese a Rete8: "Il 10 agosto il commercio di Pescara sarà protagonista di un evento organizzato dal Comune insieme alle associazioni di categoria, voglio dirlo perché abbiamo pianificato tutti insieme e sono particolarmente orgoglioso di questo. ci saranno eventi nel quadrilatero centrale della città: abbiamo chiuso da Corso Vittorio Emanuele II sino a Viale Leopoldo Muzii e da Via Firenze sino a Via Genova e ci saranno delle iniziative per ogni singola via anche itineranti che termineranno alle ore 23:00 per non arrecare disturbo dato che sarà un giorno infrasettimanale mentre i negozi saranno aperti sino alle ore 24:00.

L'invito rivolto è quello di recarsi qui a Pescara ma anche ai turisti che sono numerosissimi presenti nella nostra città di godersi una serata di “Shopping sotto le stelle”. Ci saranno intrattenimenti musicali-spiega Cremonese-scegliendo di non creare grandi eventi proprio perché, come dicevo prima, il grande protagonista assoluto sarà il commercio cittadino.

Questa amministrazione, già da quest'anno, ha organizzato eventi in tutti i quartieri della città perché è giusto sia per i residenti ma anche per le attività produttive che si trovano in quei quartieri. Chiaramente qui parliamo di un giorno infrasettimanale e come dicevo prima in conferenza stampa vogliamo creare il minimo disagio possibile alla cittadinanza. Non ci saranno grosse chiusure di strade e per questo abbiamo optato per il quadrilatero cittadino centrale che naturalmente è chiuso al traffico."